В ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" прокомментировали ситуацию с акцией протеста рабочих железнодорожного цеха.

На сайте компании сообщают, что основные требования рабочих – повышение заработной платы до европейского уровня в 1000 евро и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.

В сообщении говорится, что машинисты и помощники тепловозов, составители поездов отказались выходить на линию, чем поставили под угрозу работу всего комбината. Акция протеста не была анонсирована и согласована с руководством, поэтому предприятие не имело возможности заранее внести коррективы в производственный процесс.

"На данный момент на предприятии задействованы только 14 тепловозов из 92. В связи с этим парализована вся технологическая цепочка. Полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой) весь сталеплавильный и прокатный переделы", - сообщается в комментарии.

По данным компании, сбой в работе негативно отражается на функционировании газотранспортной системы. И что существует реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах города.

Что касается заявлений железнодорожников о неисправных тепловозах, в "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 16 мая комиссия приступила к обследованию локомотивов на предмет их соответствия требованиям охраны труда. Выявленные нарушения будут устраняться.

Железнодорожники пока не приступают к работе, переговоры об уровне зарплаты продолжаются.

На данный момент в ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" средняя заработная плата составляет 14 тыс грн.

Напомним, что по данным профсоюза, 17 мая, с 07:00 на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" рабочие первой смены железнодорожного цеха отказались работать на неисправной технике.

Как сообщала "Страна", на "ArcelorMittal Кривой Рог" получили травмы четыре монтажника.