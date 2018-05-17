Международная организация футбола (ФИФА) сегодня, 17 мая, представила свежий рейтинг национальных команд.

Сборная Украины с 777 баллами сохранила за собой 30-е место в обновленном рейтинге ФИФА.

В первой десятке также изменений не произошло. Действующие чемпионы мира, сборная ФРГ, уверенно лидирует c 1 544 баллами, за ними следуют пентакампеоны - 1 384 баллами, а на третьем месте идет сборная Бельгии с 1 346 пунктами.

Лучшие 40 команд мира в майском рейтинге ФИФА

Фото: fifa.com

Напомним, что учебно-тренировочный сбор первой команды Украины, в рамках которого запланированы товарищеские матчи с Марокко и Албанией, начнется 23 мая.

В национальную команду страны вызваны 8 игроков "Шахтера". Это - вратарь Андрей Пятов, защитники Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Богдан Бутко и Николай Матвиенко, а также полузащитники Тарас Степаненко, Виктор Коваленко и Марлос.

Ранее "Страна" сообщала, что где сборная Украины проведет домашние матчи в Лиге Наций.