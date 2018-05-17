На Буковине перевернулся пригородный автобус "Черновцы-Глубокая" с пассажирами. Авария произошла утром 17 мая в селе Коровия Глубоцкого района. Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Черновицкой области.

Автобус с пассажирами ехал из Глубокой в ​​Черновцы. На трассу перед ним неожиданно выехала легковушка. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса вырулил в кювет.

Фото: cv.npu.gov.ua

Предварительно сообщалось об одиннадцати пострадавших, среди которых был один ребенок.

Однако позже полиция подтвердила госпитализацию шестерых человек.

Но, как сообщает Укринформ, в больнице скорой медицинской помощи Черновцов сообщили, что сегодня к ним доставили 11 человек, пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом. Среди них один ребенок.

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