Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, новый сайт которого был взломан 24 апреля, за три недели не смогло восстановить работу ресурса.

По состоянию на 12:30 при заходе по адресу www.mev.gov.ua идет переадресация на старый сайт www.mpe.kmu.gov.ua.

А еще сегодня утром уже закончился оплаченный министерством срок хостинга сайта, так как при заходе по адресу www.mev.gov.ua посетителям доступно лишь сообщение о том, как можно оплатить хостинг или обеспечить работу сайта в кредит.

Минэнергоугля создало рабочую группу для анализа причин взлома его сайта и обещало восстановить его работу в ближайшее после взлома время.

Ранее "Страна" сообщала, что Минэнерго создало рабочую группу, чтобы понять, как хакеры взломали сайт.

Также хакеры заблокировали сайт Минэнерго и требуют выкуп в биткоинах. Злоумышленники требовали за восстановление 0,1 биткоина (около 900 долларов), при неуплате взломщики грозили уничтожить всю информацию с сайта через 10 часов.