В Светлодарске (подконтрольная Украине часть Донецкой области) один из снарядов попал во двор местной школы, в которой на это время находились 387 детей и 46 работников учебного заваедения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замгубернатора Донетчины Игорь Стокоз.

Фото: facebook.com/istokoz/posts/1881498938568076

"Сегодня в 9.30 была обстреляна Светлодарская школа, в которой обучается около четырехсот детей. К счастью пострадавших нет, всех детишек эвакуировали. На месте работают соответствующие службы", - написал в соцсети Игорь Стокоз.

ЧП произошло во время проведения в школе праздника вышиванки. Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

Фото: facebook.com/evgeny.kaplin/posts/1309692632496778

"Сегодня в районе 9 часов утра была применена артиллерия по жилым массивам г. Светлодарск. Артиллерийский снаряд разорвался на территории школы №11, дети в момент попадания снаряда находились в школе, проходил праздник вышиванки.

Взрывной волной повреждено остекление здания школы, осколками посечен 1 гражданский автомобиль. В данный момент на месте инцидента находятся сотрудники гуманитарного штаба Пролиска - Светлодарск с целью оценки последствий обстрела и предоставления помощи", - написал в соцсети Каплин и опубликовал фотографии последствий обстрела.

Фото: facebook.com/evgeny.kaplin/posts/1309692632496778

Ранее "Страна" писала о том, что за сутки на Донбассе погибли двое украинских военных.

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