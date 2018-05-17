После того, как на свалке возле Днепра волонтеры обнаружили прикопанные в земле вещи погибших на Донбассе украинских бойцов, полиция создала комиссию для расследования обстоятельств ненадлежащего сберегания вещественных доказательств.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

На месте происшествия работают следователи Следственного управления. Они проводят опись изъятых вещей.

15 мая в полицию поступило сообщение, что волонтеры нашли 36 мешков с личными вещами погибших в "Иловайском котле" бойцов.

На месте полиция установила, что под слоем почвы находятся вещественные доказательства по уголовному делу, которое было возбуждено по ст. 348 УК Украины в 2014 году.

В 2014 году вещественные доказательства были переданы на хранение в фермерское хозяйство в связи с отсутствием помещения с соответствующими санитарными нормами в отделении полиции. По каким причинам в течение длительного срока по указанным вещественным доказательствам не было принято законного решения, установит служебная проверка.

Напомним, что мы публиковали материал, в котором ветераны Иловайска вспоминают, как выбирались из котла.

Ранее "Страна" также публиковала фото, как выглядит Иловайск через три года после боев.