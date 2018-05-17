В Тернополе напечатали календари Чемпионата мира по футболу 2018 года с изображением Крыма, как части Российской Федерации. Об этом пишет УНН.

Было изготовлено более 300 тысяч экземпляров печатной продукции под названием "Календарь игр чемпионата мира по футболу 2018".

Календарь заметили тогда, когда началось его распространение через почтовые отделения. В частности, такой календарь был обнаружен в Ивано-Франковске.

Сейчас Служба безопасности Украины начала уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины - "Государственная измена".

Ранее "Страна" писала о том, что Минкульт Франции опубликовал карту с Севастополем в составе России.

Также мы сообщали, что телеканал СТБ уволил режиссера за показ в эфире карты без Крыма.