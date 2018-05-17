На северо-западе Москвы одна из квартир в пятиэтажном доме имеет лаз с доступом к коммуникациям и метрополитену.

Об этом рассказали в агентстве "НДВ-Супермаркет недвижимости", пишет Дом.

Необычное жилое помещение расположено на первом этаже здания, построенного в середине XX века на улице Маршала Бирюзова. Прежде двухкомнатная квартира была коммунальной, и собственники долго не могли разъехаться.

"Проживать в такой квартире крайне неудобно: приходится вставать с первым поездом, а ложиться спать - с последним составом", - отметили в риелторской компании.

По наблюдениям аналитиков, в целом неудачная планировка жилья способна снизить его стоимость на 15-20 процентов. В Москве, по их данным, есть квартиры без санузлов, с проходом в кухню через ванную и другими планировочными особенностями.

"Порой на рынке можно увидеть такие предложения, которые вызывают шок даже у искушенных риелторов", - подчеркнули эксперты.

Ранее "Страна" сообщала, что японские умельцы показали систему, которая пугает воров тенями на шторах.

Также в Киеве сфотографировали необычный корабль-балкон.