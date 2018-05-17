Утром 17 мая, в 11:30, в центре Киева вновь образовались масштабные пробки. Об этом говорят данные сервиса Google-пробки.

Проблемы с быстрым движением на Софиевской Борщаговке, на улице Елены Телиги в районе Бабьего Яра, где продолжают делать ремонт, а также в районе Контрактовой и Почтовой площадей.

Пробки и на проспекте Победы возле цирка, в районе Дворца Украина, Майдана и Крещатика, на Большой Житмирской, улице Бульварно-Кудрявской.

Фото: google.com.ua

Напомним, что ужасающие пробки в Киеве накануне финала ЛЧ-2018 обусловлены интенсивными дорожными работами, а также перекрытием Крещатика по требованию УЕФА.

Как сообщала "Страна", 16 мая в Киеве на Дорогожичах перекрыли участок дороги. Образовалась километровая пробка.