Представление генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блок" Сергея Дунаева за нарушения в декларировании поступило в регламентный комитет Рады.

Об этом корреспонденту УНН сообщил секретарь регламентного комитета ВР Дмитрий Лубинец.

"Поступило (представление на нардепа Дунаева - Прим. Ред.). Я начал с ним знакомиться, мы его получили в комитете вчера - материалов не скажу, что много. Есть определенные вопросы - доказательная база, но суть пока не буду раскрывать, потому что это запрещено и некоторые вещи нужно согласовывать со следователем", - сообщил Лубинец.

Он добавил, что, скорее всего, комитет рассмотрит это представление на следующей неделе.

"Пока не известно, когда именно комитет будет рассматривать представление, но предварительно мы хотим сделать, чтобы разбирательство было на следующей неделе. Если мы успеем, то в среду. Если нет, то у нас еще есть четверг и пятница", - резюмировал нардеп.

15 мая Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил председателю Верховной Рады представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Сергея Дунаева.

Согласно тексту представления, Сергей Дунаев, будучи нардепом, подавал заведомо недостоверные сведения в своей декларации.

Ранее "Страна" сообщала, что представление на снятие неприкосновенности с Сергея Дунаева рассмотрят не раньше июня.

Также в Оппозиционном блоке прокомментировали представление Луценко на депутата Дунаева.