Сегодня, 17 мая, с 07.00 на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" рабочие первой смены железнодорожного цеха начали действовать по инструкциям, отказавшись работать на неисправной технике.

Это фактически парализовало работу предприятия, поскольку ни один локомотив не сдвинулся с места. Об этом заявил глава первичной ячейки НПГУ Юрий Самойлов, передает Конфедерация свободных профсоюзов Украины.

По словам Самойлова, требование обеспечить безопасные условия труда на предприятии - одно из основных в коллективном трудовом споре с работодателем.

"Поскольку железнодорожный транспорт обслуживает все производство на ПАО, то есть доставляет сырье и вывозит готовую продукцию, то в результате уже остановились и мартеновский и конвертерный цехи. А это может привести к катастрофическим последствиям, поэтому первичные профсоюзные организации, которые действуют на предприятии, срочно собираются на совместное заседание и будут решать, как действовать дальше", - пояснил Юрий Самойлов

Ранее "Страна" писала о том, что на "ArcelorMittal Кривой Рог" получили травмы четыре монтажника.

Также мы сообщали, что с начала года на своих рабочих местах погибли 126 украинцев.