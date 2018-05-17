Обновление состава Центральной избирательной комиссии отложено из-за желания парламентских фракций продолжить политические консультации.

Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины Максим Бурбак, передает УНН.

"Вчера по результатам наших встреч спикер парламента сделал заявление, что все фракции, кроме БПП, высказали пожелание продолжить политические консультации... Все должны договориться, чтобы не было такой проблемы, когда мы освободим старый состав ЦИК, а взамен не найдем 226 голосов для нового состава. Поэтому было принято единственно правильное решение, что надо продолжать консультации", - сообщил Бурбак.

Ранее председатель ВР Андрей Парубий не исключил назначения нового состава ЦИК в четверг.

При этом в Раде говорили, что оттянуть назначения ЦИК хотят на конец июня.

Ранее "Страна" писала о том, что Евросоюз выделит Украине кредит в 1 млрд евро под новый состав ЦИК.

Также мы сообщали, что Рада сегодня рассмотрит избрание судей КС по своей квоте.