В Минздраве до сих пор не могут определить причину отравления 49 детей и 4 взрослых на школьной линейке в Черкассах 8 мая. При этом пострадавшие дети уже выписаны из больницы.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Черкасский областной лабораторный центр Минздрава совершил забор почвы, воды, воздуха в день инцидента. Лабораторные анализы воздуха и почвы не показали критического содержания никаких опасных соединений, которые могли бы повлечь отравление.

"Вода и воздух являются безопасными по санитарно-гигиеническим показателям", - говорится в сообщении министерства.



"Установлением окончательных причин токсической реакции занимаются соответствующие органы", - добавили в МОЗ.

Утром 17 мая в больнице еще находятся трое школьников из числа тех, которым стало плохо на линейке, но это не связано с отравлением.

Напомним, что в Черкассах выписали из больниц всех пострадавших от таинственного отравления на линейке.

Как сообщала "Страна", Служба безопасности Украины не исключает, что массовое отравление учащихся в школе №8 города Черкассы на линейке в честь Дня памяти и примирения может быть диверсией.