Силовики зафиксировали вооруженную группу из 2 тысяч человек около президентской резиденции "Межигорье" 21 февраля 2014 года.

Об этом бывший командующий Внутренних войск МВД Станислав Шуляк заявил в суде по делу бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, передают "Украинские новости".

Шуляк утверждает, что, по его информации, 20 февраля 2014 года на ул. Заньковецкой в Киеве активистам Евромайдана было роздано автоматическое оружие.

Также, ссылаясь на оперативные сводки, экс-командующий ВВ сообщил о том, что на ул. Богатырской, которая ведет к "Межигорью", была зафиксирована группа вооруженных лиц.

"Мои наблюдатели зафиксировали около 22:00 (21 февраля) и насчитали группу из около 2 тысяч человек, вооруженных стрелковым и автоматическим оружием", - заявил Шуляк.

Он уверен, что активисты Евромайдана захватили оружие в местных отделах милиции в западных областях.

Шуляк также считает, что протестующие 21 февраля 2014 года готовили вооруженный захват Администрации Президента, Кабинета Министров и Верховной Рады.

Он отметил, что для предотвращения данной провокации было решено снять военных Внутренних войск с охраны госучреждений и передать охрану этих зданий Управлению государственной охраны.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-командующий ВВ МВД Шуляк заявил, что его еще не уволили из органов.

Также суд разрешил допросить Азарова, Лебедева, Шуляка и экс-охранников Януковича по видеосвязи.