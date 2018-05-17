В восточных районах Киевской области, в частности в Чернобыле, объявлен высокий уровень пожарной опасности. Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"17 мая в восточных районах Киевской области (17 мая и в Чернобыле) высокая (4 класса), в районе Белой Церкви чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Также 17-18 мая в южных и западных районах Черкасской области ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, что ежедневно в Украине в среднем фиксируется 150 пожаров в экосистемах.

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