В четверг, 17 мая, цены на нефть продолжают расти на фоне сокращения запасов в США и новых опасений обострения на Ближнем Востоке и в Корее.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Котировка июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром составила $79,36 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июне на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром подорожала до $71,71 за баррель.

Обе эталонные марки нефти обновляют максимумы с осени 2014 года.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 1,4 млн баррелей, до 432,4 млн.

Рынок также продолжает ждать президентских выборов в Венесуэле в эти выходные. Власти США могут ввести санкции в отношении Венесуэлы, если посчитают, что выборы были фальсифицированы.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, почему дорожает нефть и что будет с ценами на бензин.

Как сообщала "Страна", Morgan Stanley ждет нефть по $90 за баррель на фоне революции в судоходстве.