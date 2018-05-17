Контрабандные "резиновые бассейны и матрасы" были обнаружены при осмотре контейнеров в Одесском порту. Незадекларированный товар был выявлен сотрудниками Южного регионального управления Госпогранслужбы и Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Одесской области.

Как сообщила пресс-группа Госпогранслужбы Украины, действия оперативных подразделений ведомств по недопущению контрабандной деятельности проходили в рамках уголовного производства под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Фото: dpsu.gov.ua

В настоящее время контрабанда изъята. Общая сумма незадекларированного товара составляет около 7 млн грн.

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