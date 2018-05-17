Бывший командующий Внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк, который с 2014 года находится в России, заявляет, что его до сих пор не уволили из органов внутренних дел Украины.

Об этом он заявил сегодня, 17 мая, в ходе допроса в режиме видеоконференции из аннексированого Симферополя в Оболонском районном суда по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

"Я на сегодняшнее время не уволен из рядов Министерства внутришних дел Украины", - заявил Шуляк суду.

Напомним, что 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Ранее "Страна" сообщала, что суд разрешил допросить Азарова, Лебедева, Шуляка и экс-охранников Януковича по видеосвязи.

Также суд по Януковичу отменил дебаты и вернулся к допросу свидетелей.