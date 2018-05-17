Субсидии на отопление и горячую воду назначат только тем киевлянам, у кого нет долгов по коммуналке.

Об этом сообщили в "Киевэнерго".

"1 мая 2018 года закончился период назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг - в частности, централизованного отопления и горячего водоснабжения. Ежегодно после окончания сроков предоставления субсидий районные управления по вопросам социальной защиты населения пересматривают льготы на следующий период. При наличии задолженности за потребленные услуги более чем за 2 месяца, согласно Постановлению КМУ № 300, субсидии не будут начисляться", - отметили в компании.

В "Киевэнерго" призвали киевлян своевременно и в полном объеме оплатить потребленные услуги и не накапливать долги.

"Все потребленные до 1 мая 2018 года услуги должны быть оплачены "Киевэнерго", - подчеркнули в компании.

Ранее "Страна" сообщала, что минус 20% получателей. Чем обернется выдача субсидий по новым правилам, которая стартует уже с 1 мая.

Также долги киевлян за тепло в феврале перевалили за 5 млрд гривен.