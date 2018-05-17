Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 15 судей Конституционного суда Украины.

Об этом сообщается на странице СК РФ в Facebook.

Как заявили в СК РФ, в 2014 году в Крыму был проведен так называемый "референдум", на котором жители высказались за воссоединение Крыма с Россией.

"На основании заключенного международного договора Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Этот договор признан Конституционным судом России соответствующим российской Конституции", - сообщили в СК РФ.

После этого, как отмечается, судьи Конституционного суда Украины приняли решение о признании декларации о независимости Крыма несоответствующей Конституции Украины.

"Как полагает следствие, подобным решением, носящим дискриминационный характер, был нарушен основополагающий принцип международного гуманитарного права - права народа на самоопределение - закрепленный в Уставе ООН, Международном пакте "О гражданских и политических правах", а также в решениях Международного суда ООН", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по российскому законодательству иностранные граждане, совершившие преступление в отношении российских граждан, подлежат уголовной ответственности по российскому Уголовному кодексу.

Дело возбуждено в отношении судей Юрия Баулина, Василия Брынцева, Сергея Вдовиченко, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Александра Литвинова, Николая Мельника, Сергея Саса, Олега Сергейчука, Игоря Слиденко, Петра Стецюка, Александра Тупицкого, Натальи Шапталы, Станислава Шевчука и Виктора Шишкина. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).

Фото: facebook.com/sledcomru

Напомним, что ранее Порошенко отозвал закон о лишении гражданства украинцев за участие в выборах в Крыму.

Как сообщала "Страна", Госдеп осудил открытие Крымского моста, Россия ответила.