68-летний голливудский актер Ричард Гир сыграл свадьбу с 35-летней испанской журналисткой Алехандрой Сильве. Об этом сообщает ТСН.

Уточняется, что официальная церемония бракосочетания прошла еще 5 мая. А 12 мая в пригороде Нью-Йорка пара устроила праздник с религиозной свадебной церемонией по канонам буддизма.

Фото: Getty Imаges

"Я самый счастливый человек во Вселенной. А можно ли иначе? Алехандра красивая, умная, чувственная, веселая...", - поделился эмоциями Гир, который на 33 года старше своей очередной избранницы.

В свою очередь супруга актера также призналась, что "умирает от любви".

"Я умираю от любви... Каждое утро он спрашивает меня: "Что сделает тебя счастливой сегодня? Что может быть более романтичным, чем когда любимый человек воспевает тебя каждый день?" - рассказала Алехандра.

Известно, что Ричард знаком с Алехандрой уже 18 лет. Актер дружил с отцом Алехандры, строительным магнатом Игнасио Сильва. Тогда 17-летняя девушка называла будущего мужа "дядюшка Ричард".

Соединил сердца влюбленных буддизм. Оба увлекаются этим учением. Для Гира это уже третий брак.

С первой женой, моделью Синди Кроуфорд, Ричард был в браке всего четыре года. Со второй женой, актрисой Кэри Лоуэлл, Гир прожил 14 лет. А потом еще четыре - пытался развестись. У экс-супругов есть 18-летний сын.

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