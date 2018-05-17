Глава Верховной Рады Андрей Парубий не ставит на голосование предложение о проведении парламентских слушаний по физической безопасности журналистов и состоянию свободы слова в Украине. Соответственно, ни Генеральная прокуратура, ни Нацполиция, не отчитываются публично о том, как они защищают журналистов.

Такое заявление сделал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в эфире проекта "Игра Z огнем" на телеканале ZIK.

"Украинским политикам и тем, у кого есть определенные полномочия, выгодно, чтобы журналисты боялись и их можно было легко дискредитировать.

Ведь мы понимаем, что до сегодняшнего дня все Майданы и выборы все равно проходят под ключевым лозунгом - "Доступ к информации". Соответственно, украинец на основе всей палитры информации может принимать решение, кого поддержать на выборах, и делает для себя определенные выводы", - отметил Сергей Томиленко и добавил, что сегодня заметна беззащитность украинских журналистов из-за блокирования деятельности, или физических угроз.

"Конечно, мы благодарны комитету парламента по свободе слова, что он единогласно поддержал предложение о проведении парламентских слушаний по физической безопасности и состоянию свободы слова в Украине.

Однако дальше это предложение не пошло, поскольку председатель Верховной Рады Андрей Парубий не ставит его на голосование, ведь для этого нет политической воли. Соответственно, ни Генеральная прокуратура, ни Нацполиция, не отчитываются публично о том, как они защищают журналистов", - подчеркнул Томиленко.

Он пояснил, что ключевой вопрос, который Союз ставит правоохранителям - существуют ли прецеденты дел в отношении журналистов, которых удалось защитить, и по которым проведено оперативное расследование, а напавшие реально могут понести наказание?

"Со времен Евромайдана у нас есть сотни журналистов, которые были в крови. Но сегодня показательные дела относительно препятствования журналистской деятельности почему-то распадаются. Таким образом, это ответственность нынешних следователей и прокуроров", - подытожил Сергей Томиленко.

Ранее "Страна" писала о том, что глава НСЖУ обвинил Ирину Геращенко во лжи с парламентской трибуны.

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