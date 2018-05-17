В Полтавской области произошел очередной несчастный случай - кирпичная стена ограждения городского рынка рухнула прямо на подростка.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА.

ЧП произошло 16 мая в Кременчуге.

В Автозаводском районе на "Троицком рынке" из-за частичного обрушения кирпичной стены ограждения рынка был травмирован несовершеннолетний местный житель 2004 года рождения.

Пострадавшего с переломом костей левой голени госпитализировали в Кременчугскую детскую городскую клиническую больницу. Его состояние после происшествия оценивается как средней тяжести.

Напомним, что ранее под Полтавой школьник-зацепер остался без стопы на правой ноге.

Также как сообщала "Страна", в Краматорске проверят козырьки подъездов после трагической гибели ребенка.