Пока в МВД рапортуют о многочисленных тренингах и муштре личного состава перед финалом Лиги чемпионов по футболу в Киеве, иностранные граждане не могут чувствовать себя в безопасности даже в центре столицы.

Как сообщают наши источники в Нацполиции, вчера вечером 16 мая, к правоохранителям обратился 24-летний гражданин США с заявлением, что случайные знакомые обокрали его прямо на Крещатике.

По словам иностранца он прибыл в Киев 15 мая как турист и гулял по столице. Затем познакомился с компанией ребят, предложивших ему выпить за знакомство. Распрощавшись с новыми знакомыми, американец хотел зайти в кофейню на Крещатике, 7, однако заметил, что у него пропала вся наличность, которая была в тот момент при себе и которая оставалась после посиделок с новыми друзьями - более 6 тысяч грн.

Как законопослушный гражданин американский турист бросился в полицию, надеясь, что воров сразу же задержат. Однако хоть он и дал их описание, задержать обидчиков американского туриста по горячим следам не удалось. Гостю из США в полиции на ломаном английском объяснили, что под видом друзей он познакомился с обыкновенными карманниками, воспользовавшимися радушием и состоянием легкого опьянения американца и "почистившие"ему карманы. Дескать, таких заявлений в полиции десятки в день, и нужно быть разборчивее в знакомствах.

Ранее "Страна" сообщала, что аэропорт Борисполь вторую полосу отдаст под стоянку для ста самолетов из Европы в день финала Лиги чемпионов.