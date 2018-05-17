Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь предстанет перед судом по обвинениям в связи с подкупом свидетелей.

Об этом сообщает La Stampa.

По данным следствия, Берлускони заплатил 157 000 евро неаполитанскому певцу-исполнителю Мариано Апичелле. А в обмен тот сообщал суду информацию, не соответствующую действительности.

О каких ложных показаниях идет речь - не уточняется.

Слушание начнется 23 ноября этого года.

Расследование связано с делом "Руби-3" о предполагаемой незаконной сексуальной связи Берлускони с несовершеннолетней марокканской танцовщицей Каримой "Руби" эль-Маруг. События касаются 2011 года.

Изначально суд первой инстанции приговорил экс-премьера к семи годам лишения свободы, но апелляционный суд вынес оправдательное заключение.

Дело касалось трех близких друзей Берлускони из сферы шоу-бизнеса. Суд признал их виновными в пособничестве в создании незаконной системы по поставке проституток на виллу экс-премьера.

Напомним, что бывшему премьер-министру Италии 81-летнему Сильвио Берлускони сняли запрет на участие в выборах.

Как сообщала "Страна", бывшая жена Сильвио Берлускони вернет ему миллионы алиментов.