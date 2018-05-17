В деле отравления экс-президента Виктора Ющенко в 2004 году есть масса вопросов и сейчас нет ни одного юридического доказательства, подтверждавшего бы отравление.

Об этом сообщил бывший глава СБУ Игорь Смешко, пишет ZIK.

"Вся система информации, которая сейчас у меня есть, позволяет сделать вывод, что ответ на этот вопрос отрицательный. Для меня масса вопросов по этому делу. Почему он не прошел обследование в Австрии и там не прошел экспертизу, которая бы была официально признана? Я не знаю ни одного юридического факта, который бы подтверждал отравление", - рассказал Смешко, отвечая на вопрос, был ли отравлен Виктор Ющенко

Кроме того, в ответ на вопрос, остается ли менеджмент украинских спецслужб до сих пор советским, гость программы частично ответил утвердительно.

"В определенной степени - да. За это время мы взяли не очень много нового. Мы брали, но всегда были откаты назад. Даже после 2005 года политические назначения вымыли десятки тысяч профессионалов среднего звена, которые уже были более-менее обучены. Это потеря", - считает Смешко.

В то же время, по убеждению экс-главы СБУ, сейчас нет смысла демилитаризовать службу внешней разведки и СБУ.

"Это будет иметь негативные последствия. Сначала надо подготовить условия для этого. Мы в состоянии войны и мы же разрушим окончательно правовую базу для военных", - констатировал Игорь Смешко.

Ранее "Страна" сообщала, что Ющенко рассказал, пойдет ли на выборы президента.

Также Ющенко предсказал Украине еще четыре Майдана в ближайшие 15 лет.