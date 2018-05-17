Мобильная платежная система Apple Pay начала работать в Украине. Первым для своих клиентов систему подключил Приватбанк, сообщает пресс-служба финучреждения.

Поддерживаются карты Приватбанка VISA и MasterCard.

Ранее стало известно, что два государственных банка готовят запуск в Украине технологии Apple Pay. Первым должен был стать Приватбанк, а вслед за ним - Ощадбанк.

Сервис Apple Pay позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов: Touch ID, Face ID или пароль.

Сервис впервые был представлен клиентам в 2014 году в США.

За последние четыре года Apple подключила к Apple Pay чуть более десятка стран, но активного развития сервиса не было: компания запускает всего по несколько новых стран в год. Например, с начала 2018 года подключили только Бразилию.

Ранее "Страна" сообщала, что Apple Pay может появиться в Украине уже в этом году.

Также Google запустил в Украине сервис Android Pay.