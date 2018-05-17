В пятницу, 17 мая, парламент рассмотрит избрание судей Конституционного суда по своей квоте и кадровые вопросы. Вопрос избрания членов ЦИК в сегодняшних планах не значится.

Об этом говорится в повестке дня на сайте Верховной Рады.

Депутаты продолжат рассматривать во втором чтении законопроект о трансплантации органов и других анатомических материалов человека, закона о финансовой и банковской деятельности, ратификации с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны и с Румынией о сотрудничестве в сфере военных перевозок.

Также депутаты рассмотрят вопрос отпусков усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, или ребенка, лишенного родительской заботы.

В повестке законопроект об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.

Депутаты также планируют рассмотреть ряд проектов постановлений об изменениях административно-территориального устройства Луганской и Донецкой областей.

Напомним, что в Верховную Раду поступил проект бюджетной резолюции, в которой курс доллара выше 30 гривен.

Как сообщала "Страна", Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) обвинил первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирину Геращенко в публичной лжи, произнесенной с парламентской трибуны.