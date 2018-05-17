Кирилл Вышинский, главный редактор агентства "РИА Новости Украина", задержанный во вторник в Киеве, считает обвинение в свой адрес в госизмене безосновательным.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" адвокат журналиста Андрей Доманский.

"Что касается обвинения, скажу словами Кирилла: он его считает безосновательным и направленным на дискредитацию его как журналиста", - подчеркнул адвокат.

По словам Доманского, "у защиты есть множество моментов, чтобы доказать несостоятельность подозрения, но всему свое время". "Подозрения - еще не обвинение, и я не знаю, в конечном итоге, по каким статьям его могут обвинять", - добавил он.

Комментировать состояние здоровья подзащитного Доманский отказался по этическим соображениям, но заверил, что защита сделает все возможное для того, чтобы Вышинский получил необходимые ему лекарства.

Напомним, что 15 мая СБУ задержала Вышинского. Практически сразу начались обыски в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов, которые продолжались несколько часов. Одновременно СБУ выступила с заявлением о том, что ведомство раскрыло деятельность "сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", которые использовались "страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины.

16 мая Вышинский был этапирован в Херсон и сейчас находится в местном изоляторе временного содержания при МВД Украины. Сегодня, как ожидается, местный суд изберет журналисту меру пресечения. Генпрокуратура Украины уже заявила, что будет настаивать на его аресте на два месяца. На допрос по делу Вышинского СБУ вызвала 47 свидетелей.

Ранее "Страна" сообщала, что после задержания Вышинского в Кремле заявили, что украинским журналистам безопасно работать в России.

Также Международная федерация журналистов потребовала освободить Кирилла Вышинского.