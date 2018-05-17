На выступление украинского исполнителя Melovin'a на Евровидении-2018 в Лиссабоне было потрачено 2,3 млн грн.

Об этом сообщает Styler.rbc.ua со ссылкой на информацию креативного продюсера Нацотбора Наталью Франчук.

Полная подготовка номера и поездка певца на музыкальный конкурс стоила телеканалу СТБ, который взял на себя полное финансирование украинского участника, 2,3 млн грн.

Эта сумма состоит из всех расходов: аранжировка песни, сценографика, реквизит, услуги постановщика и стилиста, спецэффекты, расходы на транспорт и проживание.

Напомним, что было опубликовано видео выступления украинского певца Melovin на Евровидении в Португалии.

Как сообщала "Страна", ранее Melovin заявил, что привезет Евровидение в Одессу.

Также мы рассказывали, что победительница Евровидения Нетта Барзилай отказалась выступать в России из-за гей-парада.