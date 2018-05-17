Выступление Melovin'a на Евровидении - 2018 обошлось в 2,3 млн гривен
На выступление украинского исполнителя Melovin'a на Евровидении-2018 в Лиссабоне было потрачено 2,3 млн грн.
Об этом сообщает Styler.rbc.ua со ссылкой на информацию креативного продюсера Нацотбора Наталью Франчук.
Полная подготовка номера и поездка певца на музыкальный конкурс стоила телеканалу СТБ, который взял на себя полное финансирование украинского участника, 2,3 млн грн.
Эта сумма состоит из всех расходов: аранжировка песни, сценографика, реквизит, услуги постановщика и стилиста, спецэффекты, расходы на транспорт и проживание.
Напомним, что было опубликовано видео выступления украинского певца Melovin на Евровидении в Португалии.
Как сообщала "Страна", ранее Melovin заявил, что привезет Евровидение в Одессу.
Также мы рассказывали, что победительница Евровидения Нетта Барзилай отказалась выступать в России из-за гей-парада.