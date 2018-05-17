Специальный советник команды спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося делом о вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщил Белому дому, что они не могут выдвинуть обвинения президенту.

Об этом заявил адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани в эфире CNN.

"Они не могут предъявить обвинение. По крайней мере, они признались в этом нам после некоторых дискуссий, они признали это", - заявил Джулиани.

У Мюллера отказались комментировать эту информацию. Отсутствие обвинительного акта не обязательно будет означать, что ситуация с Трампом прояснилась.

Неспособность обвинить действующего президента была позицией канцелярии юрисконсульта в Министерстве юстиции со времен правления Никсона и подтверждена в администрации Клинтона, но она никогда не была проверена в суде. Джулиани рассказал, что команда специального прокурора решила, что "они должны следовать правилам Министерства юстиции."

"Принципы Министерства юстиции уходят корнями в те времена, когда Никсон сказал, что вы не можете обвинить действующего президента, вы должны объявить ему импичмент. Мы немного подискутировали по этому поводу, но они устно признали нам, что понимают, что не могут нарушать правила Минюста", - сказал Джулиани.

Мюллер на данном этапе не рассматривает американского президента Дональда Трампа "как субъект преступления", однако продолжает вести расследование относительно его возможных связей с Москвой.

До этого СМИ сообщали, что Мюллер планирует провести допрос Трампа, однако американский президент официально не давал на это своего согласия.

Ранее "Страна" сообщала, что сенат США защитил спецпрокурора Мюллера от увольнения Трампом.

Также судья Манафорта не нашел у него "платежей от русских" и обрушился на спецпрокурора Мюллера.