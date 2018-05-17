На свадьбе принца Гарри и Меган будет петь Элтон Джон
Мировая знаменитость и мегазвезда поп-музыки Элтон Джон не смог отказать королевской семье и принял приглашение выступить на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.
Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники.
Источники не уточнили, собирается ли Элтон Джон выступить в церкви или же во время вечернего приема.
Элтон Джон был невероятно близким другом погибшей в 1997 году принцессы Дианы. Также он оказывал поддержку принцу Гарри и принцу Уильяму после смерти принцессы, их матери.
На похоронах принцессы Дианы он исполнил песню Candle in the Wind.
Видео: EltonJohnCollection
Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл переночуют в разных гостиницах в канун своей свадьбы.
Ранее "Страна" сообщала, почему Елизавета II не назвала невесту принца Гарри "достойной доверия и любимой".