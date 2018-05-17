Мировая знаменитость и мегазвезда поп-музыки Элтон Джон не смог отказать королевской семье и принял приглашение выступить на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники.

Источники не уточнили, собирается ли Элтон Джон выступить в церкви или же во время вечернего приема.

Элтон Джон был невероятно близким другом погибшей в 1997 году принцессы Дианы. Также он оказывал поддержку принцу Гарри и принцу Уильяму после смерти принцессы, их матери.

На похоронах принцессы Дианы он исполнил песню Candle in the Wind.

Видео: EltonJohnCollection

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл переночуют в разных гостиницах в канун своей свадьбы.

Ранее "Страна" сообщала, почему Елизавета II не назвала невесту принца Гарри "достойной доверия и любимой".