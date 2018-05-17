Детективы НАБУ добились от Соломенского райсуда Киева разрешения на доступ к телефонам мэра Одессы Геннадия Труханова, его матери, дочери и хозяйки частной квартиры, где детективы провели обыск в рамках расследования, касающегося Одесского аэропорта.

Об этом сообщает "Думская".

Детективы нашли в квартире одежду, обувь, документы и электронные носители информации, две банковские карточки, принадлежащие Геннадию Труханову. А также оборудованный кабинет мэра.

По данным детективов, находки говорят, что хозяйка квартиры и мэр Одессы проживали вместе с 2015 по 2017 годы, а соответственно городской голова должен был отразить это в своих налоговых декларациях. Но в опубликованных документах значатся только мэр и его мать и младшая дочь Алиса. Старшей дочери Екатерины и супруги в них нет.

Согласно данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество хозяйка квартиры владеет объектами недвижимости в Одессе. Ее фамилии в определении нет, но по данным журналистов, речь идет о Татьяне Колтуновой, гражданской супруге мэра Одессы.

Фото: Геннадий Труханов с дочерью Алисой и Татьяной Колтуновой/dumskaya.net

Напомним, что после материала ВВС Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) проверяет информацию о причастности мэра Одессы Геннадия Труханова к преступной группировке, незаконного обогащения и владения элитной недвижимостью в Лондоне.

Как сообщала "Страна", в Апелляционном суде Киева оставили в силе решение Соломенского райсуда, которым не стали отстранять Геннадия Труханова от должности мэра Одессы.