В четверг, 17 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению со вчерашним днем доллар и евро подешевели.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар стал дешевле на 1 копейку - до 26,20 грн.

Евро подешевел сразу на 26 копеек - до 30,88 грн.

Российский рубль также немного подешевел - до 0,420 грн.

Напомним, что в Верховную Раду поступил проект бюджетной резолюции, в которой курс доллара выше 30 гривен.

Ранее "Страна" разбиралась, почему дорожает нефть и что будет с ценами на бензин. Впервые с 25 ноября 2014 года цена выросла больше 79 долларов за баррель, свидетельствуют результаты торгов на Лондонской бирже.