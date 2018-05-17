Мелания Трамп рассказала, что чувствует себя хорошо после перенесенной операции на почках.

Первая леди США поблагодарила в Twitter всех, кто отправлял ей пожелания выздоровения.

Она также поблагодарила сотрудников Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, в котором находится после операции.

"Я чувствую себя прекрасно и с нетерпением жду возвращения домой в Белый дом в ближайшее время", - написала Мелания Трамп.

Фото: twitter.com/FLOTUS

Напомним, что 14 мая врачи удалили доброкачественное образование из почки жены Трампа. Она пробудет до конца недели в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп прилетел на вертолете в госпиталь к жене, которая перенесла операцию на почках.