За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных. Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил в Facebook.

За прошедшие сутки, 16 мая, ситуация в районе проведения ООС осложнилась. Вдоль всей линии соприкосновения продолжались активные боевые действия. Позиции ВСУ подвергались обстрелу 66 раз в районах Авдеевки, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Светлодарска, Новолуганского, Майорска, Опытного, Водяного, Лебединского, Широкино.

Во время боевых действий двое украинских военных погибли, четверо получили ранения. Раненых оперативно эвакуированы в госпиталь, где им была оказана медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что 16 мая первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что в Минске не договорились по обмену пленными.

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