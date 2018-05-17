Израиль нанес удар по Сектору Газа
Израиль нанес воздушный удар по Сектору Газа.
Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter удар был нанесен по объектам группировки "Хамас" в ответ на пулеметный огонь.
"Удары были нанесены по семи объектам" Хамас "на севере Сектора Газа, четыре из которых - здания и террористическая инфраструктура, и три - фабрики по изготовлению оружия", - говорится в сообщении армии Израиля.
Фото: twitter.com/IDFSpokesperson
В Израиле уточнили, что целью пулеметного огня был город Сдерот на юге страны.
Фото: twitter.com/IDFSpokesperson
Напомним, что Совбез ООН собирает экстренное заседание после столкновений в Секторе Газа.
Как сообщала "Страна", в МИД советуют украинцам не посещать Восточный Иерусалим и районы у Сектора Газа.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!