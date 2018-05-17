Израиль нанес воздушный удар по Сектору Газа.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter удар был нанесен по объектам группировки "Хамас" в ответ на пулеметный огонь.

"Удары были нанесены по семи объектам" Хамас "на севере Сектора Газа, четыре из которых - здания и террористическая инфраструктура, и три - фабрики по изготовлению оружия", - говорится в сообщении армии Израиля.

Фото: twitter.com/IDFSpokesperson

В Израиле уточнили, что целью пулеметного огня был город Сдерот на юге страны.

Фото: twitter.com/IDFSpokesperson

Напомним, что Совбез ООН собирает экстренное заседание после столкновений в Секторе Газа.

Как сообщала "Страна", в МИД советуют украинцам не посещать Восточный Иерусалим и районы у Сектора Газа.