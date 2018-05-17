Представители венгерского отделения Greenpeace обратились с письмом в Министерство внутренних дел, Управление водного хозяйства и ответственных за Хельсинскую конвенцию по поводу загрязнения рек на границе с Украиной.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

"За последние недели поступило немало жалоб, а также появились тревожные новости в СМИ о том, что река Бодрог страдает из-за большого количества бытовых отходов, поступающих, скорее всего, со стороны Украины. Мусор, вероятно, будет продолжать поступать в нашу страну, вызывая загрязнение воды и ухудшая экологические проблемы. Подобная ситуация должна контролироваться в соответствии с международным договором конвенции 17 марта 1992, подписанного в Хельсинки. Важно, что Украина и Словакия также среди участников Конвенции ", - говорится в письме.

В статье 2 Конвенции говорится, что загрязнитель платит. То есть все расходы, связанные с мерами по предотвращению, ограничению и сокращению загрязнения, покрываются загрязнителем.

"Исходя из этого требуем, чтобы Украина как соорганизатор трансграничного загрязнения как можно скорее устранила его, а также ответила за экологический ущерб, который мог быть причинен, и в дальнейшем предотвратила загрязнение рек", - говорится в сообщении.

Напомним, что прошлым летом на Закарпатье нацгвардейцы и водолазы собрали полторы тысячи мешков мусора.

Как сообщала "Страна", в Кропивницком студент создал робота-пылесоса, который может чистить водоемы от мусора.