Глава Хмельницкой областной государственной администрации Александр Корнийчук уходит в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я ухожу с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации. Эти два года были очень важными в моей жизни", - написал Корнийчук.

Он поблагодарил жителей области, коллег, бизнесменов и общественных деятелей за сотрудничество.

При этом Корнийсук не указал причины, по которым решил оставить должность.

"Я ухожу с должности, но не ухожу из политической жизни", - отметил Корнийчук.

Фото: facebook.com/korniichuk.o

Напомним, что ранее председатель Хмельницкой ОГА Александр Корнийчук задекларировал пособие по безработице, при этом у политика 15 млн грн сбережений.

Как сообщала "Страна", глава полиции Николаевской области покинул пост во время расследования суицида Волошина.