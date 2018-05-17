Глава Хмельницкой области заявил, что уходит в отставку
Глава Хмельницкой областной государственной администрации Александр Корнийчук уходит в отставку.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Я ухожу с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации. Эти два года были очень важными в моей жизни", - написал Корнийчук.
Он поблагодарил жителей области, коллег, бизнесменов и общественных деятелей за сотрудничество.
При этом Корнийсук не указал причины, по которым решил оставить должность.
"Я ухожу с должности, но не ухожу из политической жизни", - отметил Корнийчук.
Фото: facebook.com/korniichuk.o
Напомним, что ранее председатель Хмельницкой ОГА Александр Корнийчук задекларировал пособие по безработице, при этом у политика 15 млн грн сбережений.
Как сообщала "Страна", глава полиции Николаевской области покинул пост во время расследования суицида Волошина.