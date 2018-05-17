В четверг, 17 мая, из-за ремонта на бульваре Академика Вернадского в Киеве автобус №97 изменит маршрут.

Об этом сообщает Киевпастранс в Facebook.

Автобус №97 изменит маршрут движения 17 мая с 07:00 до 20:00 в связи с ремонтными работами на бульваре Академика Вернадского. Ограничение движения будет действовать на участке от проспекта Победы до улицы Семашко.

В сторону жилмассива Новобеличи автобус будет ездить по маршруту: станция метро "Святошин" - проспект Победы - проспект Академика Палладина, далее по обычному маршруту.

Фото: facebook.com

Напомним, что 16 мая в Киеве на Дорогожичах перекрыли участок дороги. Образовалась километровая пробка.

Как сообщала "Страна", по всему Киеву собираются гигантские пробки из-за перекрытого центра.