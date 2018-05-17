Частный производитель ракет OneSpace Technology испытал первую в Китае коммерческую ракету OS-X Chongqing Liangjiang Star.

Об этом сообщают РИА Новости.

Пуск произошел 17 мая в 7:33 по местному времени (2:33 по киевскому - Прим.Ред) на тестовой площадке на северо-западе Китая.

Полет длился 306 сек. Ракета OS-X Chongqing Liangjiang Star имеет длину 9 метров и способна доставлять полезный груз на высоту 800 км над Землей.

OneSpace ранее подписала соглашение с компанией Chongqing Liangjiang Aviation Industry Investment Group на создание исследовательской и строительной базы в Чунцине.

База, которая начнет функционировать к концу 2018 года, будет состоять из исследовательского центра, "умного" строительного и сборочного центра, испытательного центра и других специализированных лабораторий. Ожидается, что компания будет способна ежегодно собирать и тестировать 30 ракет, а ежегодный доход будет достигать 240 миллионов долларов.

Напомним, что в Китае ступень ракеты упала на жилой квартал и взорвалась.

Как сообщала "Страна", в Иране провели успешное испытание новой баллистической ракеты Khorramshahr.