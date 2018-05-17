Сегодня обещают дожди, местами со шквалами
В четверг, 17 мая, синоптики обещают дожди во всех регионах, кроме востока и севера. В западных, южных и центральных областях местами гроза, днем местами шквалы 15-20 м/с; в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди. Днем от +17 до +29.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +17…+22.
На севере днем +22…+26.
В центре днем воздух прогреется до+21…+26.
На востоке днем +25…+29.
На юге днем +24…+27.
В Киеве 17 мая дневная температура составит +22…+24. Без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве.
Как сообщала "Страна", в июле и августе в Украине обещают 40-градусную жару.
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