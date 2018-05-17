В четверг, 17 мая, синоптики обещают дожди во всех регионах, кроме востока и севера. В западных, южных и центральных областях местами гроза, днем ​​местами шквалы 15-20 м/с; в Карпатах и ​​на Закарпатье сильные дожди. Днем от +17 до +29.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +17…+22.

На севере днем +22…+26.

В центре днем воздух прогреется до+21…+26.

На востоке днем +25…+29.

На юге днем +24…+27.

В Киеве 17 мая дневная температура составит +22…+24. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве.

Как сообщала "Страна", в июле и августе в Украине обещают 40-градусную жару.