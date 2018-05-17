В Запорожье во время акции "Радужный флешмоб" в поддержку ЛГБТ-сообщества неизвестный бросил петарду в толпу, в результате взрыва ранен полицейский, сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

"16 мая в Запорожье на бульваре Шевченко возле здания Запорожского городского совета состоялась акция "Радужный флешмоб" в поддержку прав представителей ЛГБТ в обществе. Во время мероприятия один из граждан бросил в толпу петарду и пытался убежать. Полицейские среагировали и задержали правонарушителя", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

Подчеркивается, что раненого в результате взрыва полицейского с рваной раной нижней конечности доставили в городскую больницу.

Злоумышленник 1972 г. р. задержан.

По факту случившегося открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

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