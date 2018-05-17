Космическое агентство NASA опубликовало видео полета через туманность Ориона в видимом и инфракрасном свете. Видео в формате 360 градусов было опубликовано на официальном Youtube-канале NASA.

"Эта визуализация исследует туманность Ориона, используя наблюдения видимого света с космического телескопа "Хаббла" и наблюдения за инфракрасным излучением с космического телескопа "Спитцер".

Контраст между видимым и инфракрасным видами туманности исследуется с использованием двух пространственно-согласованных трехмерных моделей. По мере того, как камера влетает в область звездообразования, последовательность попеременно затухает вперед и назад между видимым и инфракрасным изображениями", - говорится в сообщении.

Отметим, туманность Ориона - самая яркая диффузная туманность, поверхность которой более чем в четыре раза превышает площадь полной Луны. Она находится на расстоянии около 1344 световых лет от Земли и имеет 33 световых года в поперечнике.

Видео: Youtube.com/NASA Video

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