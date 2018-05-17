Посольства Европейского Союза, США и еще 15 стран призывают Украину обеспечить безопасность участников марша равенства за права ЛГБТ в Киеве 17 июня. Об этом говорится в заявлении, опубликованном посольством Канады.

Совместное заявление подписали послы ЕС, Австралии, Австрии, Бельгии, Кипра, Дании, Канады, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США.

В заявлении подчеркивается, что 17 мая в мире отмечается Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией и в Украине также запланирован ряд акции по случаю данного события.

Кроме того, указано, что 17 июня в Киеве состоится марш равенства за права ЛГБТ.

"Мы совместно призываем полицию и государственных служащих по всей Украине поддерживать и защищать право ЛГБТ-людей и их сторонников на проведение этих мероприятий. Мы также просим всех украинцев уважать право своих сограждан на мирные собрания", - сказано в заявлении послов.

Дипломатическое сообщество планирует наблюдать и участвовать в маршах и других событиях, чтобы засвидетельствовать преданность делу продвижения и защиты прав человека.

Послы призывают членов правительства, парламентариев, представителей гражданского общества и всех украинцев и украинок выразить свою поддержку ЛГБТ-сообществу.

Также в заявлении подчеркивается, что Украина достигла заметного прогресса в признании и защите прав человека, но эта работа еще не завершена.

Фото: facebook.com/CanadainUkraine/

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