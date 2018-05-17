Мадридский "Атлетико" в третий раз стал победителем Лиги Европы УЕФА. В финале, который в среду был сыгран в Лионе, испанский клуб со счетом 3:0 обыграл французский "Марсель".

Победу "Атлетико" принес дубль француза Антуана Гризманна на 21-й и 49-й минутах и заключительный точный удар Габи на 89-й минуте.

"Атлетико" ранее побеждал в Лиге Европы в 2010 и 2012 годах. "Марсель" же третий раз проиграл в финалах Лиги Европы (Кубка УЕФА). Французы проигрывали финалы в 1999 и 2004 годах.

Как сообщала "Страна", ране букмекеры назвали победителя финала Лиги Европы. Марсель - Атлетико.

Мы писали, что Диего Коста из "Атлетико" признан лучшим игроком недели Лиги Европы.

Ранее Атлетико обыграл Арсенал и вышел в финал Лиги Европы.