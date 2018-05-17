В Кремле заверили, что украинским журналистам будет безопасно работать на территории России, несмотря на ситуацию с РИА Новости Украина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какими могут быть ответные меры российской стороны на задержание сотрудника РИА Новости Украина в Киеве, и безопасно ли работать в этой связи украинским журналистам в России.

"Отвечая прямо на ваш вопрос, безопасно ли здесь находиться украинским журналистам, я вам отвечу: абсолютно безопасно, потому что в России на протяжении всех вот этих тяжелых лет вашу профессиональную деятельность здесь никто не ограничивал, и мы с вами находимся в прекрасном диалоге. К сожалению, таким преимуществом не могут похвастаться наши журналисты в Украине", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия "не заставляет долго ждать с ответными мерами", когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия, как на сотрудников РИА Новости, когда причиной "ограничения свободы и предъявления таких тяжких обвинений является их профессиональная деятельность".

Песков также заметил, что обеспокоенность уже высказали международные организации.

Как сообщала "Страна" Международная федерация журналистов потребовала освободить Кирилла Вышинского.

Мы писали, что Совет Европы обеспокоен задержанием в Украине журналиста Кирилла Вышинского.

Также в ОБСЕ призвали Киев не трогать иностранных журналистов после задержания Вышинского.