Появилось видео момента тройного ДТП на проспекте Победы в Киеве возле автостанции Дачная.

Видео столкновения автомобилей Volkswagen, Chevrolet и еще одного Volkswagen опубликовано на странице Киев оперативный в Facebook. К счастью, обошлось без пострадавших.

Видео: facebook.com

Как сообщала Страна, в среду, 16 мая на трассе Киев - Гостомель по улице Кулишова, 11 произошло ДТП- легковой автомобиль Renault Megan вылетел на встречную полосу движения и протаранил еще четыре авто. Авария произошла около 7:30, из-за него образовалась большая пробка.

Также сегодня коло 14:20 по Броварскому проспекту в сторону Киева двигался автомобиль Volkswagen на литовских номерах. В какой-то момент у машины лопнуло колесо и ее начало бросать из стороны в сторону по проезжей части. Легковое авто отбросило в столб.

Также появилось видео, как джип врезается в террасу ресторана и водитель бежит с места ДТП.