Вблизи линии разграничения проведено практическое авианаведение украинских экипажей Ми-24 по условным целям противника, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebоok в среду вечером.

"В рамках проведения операции Объединенных сил впервые проведено обучение передовых авиационных наводчиков по наведению экипажей Ми-24 по наземным целям. Целью практических действий является поддержание навыков передовых авианаводчиков по наведению боевых вертолетов на наземные цели, организация взаимодействия армейской авиации с общевойсковыми подразделениями при выполнении огневых задач в их интересах", – сказано в сообщении на странице ООС в Facebоok.

Как уточнили в пресс-центре, во время отработки практических действий командир механизированного подразделения осуществляет запрос на огневую поддержку с воздуха. Передовые авиационные наводчики из состава группы боевого управления дают целеуказания экипажам боевых вертолетов, которые на максимальной скорости заходят на цели противника и условно их уничтожают.

По словам начальника армейской авиации ООС, командование Объединенных сил придерживается минских договоренностей в полном объеме и проводит тренировки без реального применения авиационного вооружения. Однако, в случае обострения обстановки на линии соприкосновения, армейская авиация готова выполнять задачи по назначению в полном объеме.

"Внимание летного состава сосредоточено на выполнении боевых задач армейской авиации в условиях противодействия ПВО противника, для этого используется весь приобретенный вертолетчиками миротворческий опыт в странах Африки и задач АТО, в частности в 2014 году", - отметил старший офицер.

В пресс-центре также добавили, что экипажи вертолетов Ми-24 во время тренировки используют практику ведения радиообмена в воздухе и на земле по стандартам стран - членов НАТО "ИКАО" - общение на английском языке.

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

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