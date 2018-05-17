Сирийские солдаты с союзниками завершают очистку 1200 кв. км территории на севере провинции Хомс и юге провинции Хама - в районе фактически ликвидированного 16 мая 2018 года "Растанского анклава" вооруженной оппозиции.

Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Открыта стратегически важная международная трасса Хомс - Хама, соединяющая южный, центральный и северный регионы Сирии.

Бои в этом районе продолжались с 14 мая 2012 года.

"Восстанавливается безопасность от террористических организаций в 65 населенных пунктах. Террористы были вынуждены покинуть эти районы после сдачи своего тяжелого и среднего вооружения, включая танки, ЗСУ (шилка), БМП, ракетные установки, различные виды ракет, минометы, пулеметы и другие виды оружия и техники", - указано в опубликованном сообщении.

Также сирийской армией были освобождены две важные плотины в районах Ар-Растан и Аль-Хуля и пресечена угроза со стороны террористов стратегическим объектам, таким как электростанция Аз-Зара, нефтеперерабатывающий завод в Хомсе и цементный завод в районе Ар-Растан.

Трасса Хомс - Саламия - Алеппо стала безопасной.

В заявлении командования армии Сирии также подчеркиваете важность данного достижения в этом ключевом географическом регионе в центральной части страны, который также является транспортным узлом, соединяющим различные сирийские провинции.

Сирийское командование подтвердило готовность продолжать операции.

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